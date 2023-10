Athletico-PR anuncia parceria com o Ajax para o desenvolvimento de promessas

O Athletico-PR anunciou nesta quarta-feira que fez um acordo com o Ajax, da Holanda, visando uma colaboração entre os dois clubes em metodologia, scouting e desenvolvimento de jovens jogadores.

O acordo foi feito para que as equipes ampliem sua rede de contatos e compartilhem a forma com que as categorias de base são geridas. Ambos possuem filosofias de formação de atletas e costumam vender bem suas joias.

Para o Furacão, a colaboração pode ampliar o desenvolvimento dos jovens na base e facilitar um eventual caminho para a Europa. Já o Ajax poderá ampliar o reconhecimento de atletas de potencial no Brasil.