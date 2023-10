Marcos Leonardo participou de quase metade dos gols do Santos no Brasileirão

Por conta do desempenho, o camisa 9 santista chamou a atenção do mercado europeu. Porém, o Peixe resistiu à investida da Roma. O jogador também foi destaque da seleção brasileira sub-20 na Copa do Mundo da categoria em 2023 e foi convocado por Ramon Menezes visando a participação nas Olímpiadas em Paris.

Contando com os gols de Marcos Leonardo, o Santos terá pela frente o Palmeiras. O confronto está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) do próximo domingo (8), no Allianz Parque. Na 15ª posição, o Peixe está com 27 pontos, um a mais que o Vasco, primeiro clube no Z4.

