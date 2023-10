Klopp pede que jogo contra o Tottenham seja jogado novamente após gol mal anulado

A derrota do Liverpool para o Tottenham no último sábado gerou muita polêmica. Isso porque os Reds tiveram um gol mal anulado pela arbitragem, mesmo com o auxílio do VAR. Para o técnico Jurgen Klopp, a única solução para o erro seria um "replay" do jogo.

"Acho que a única solução deveria ser um replay. Provavelmente não acontecerá. Acho que é tão sem precedentes que nunca aconteceu antes", declarou o treinador do Liverpool nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

O lance em questão ocorreu aos 34 minutos do primeiro tempo do jogo. Mohamed Salah deu passe em profundidade para Luis Díaz sair na cara do gol e abrir o placar no Tottenham Hotspur Stadium. Entretanto, o bandeirinha assinalou o impedimento e anulou o gol.