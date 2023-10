Após Gabriel Sara sair "barato" para a Inglaterra, São Paulo quer lucrar alto com vendas

Um dos favoritos a serem negociados na próxima janela de transferências é Lucas Beraldo. O zagueiro de apenas 19 anos é titular absoluto do São Paulo, se sagrou campeão da Copa do Brasil recentemente com duas ótimas atuações nas finais contra o Flamengo e já está na mira de grandes clubes da Europa.

O Tricolor renovou o contrato do zagueiro na última semana até agosto de 2028, com uma multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 325 milhões), o que protege o clube de perdê-lo sem uma grande compensação financeira. Acredita-se que Lucas Beraldo não saíra do São Paulo por uma proposta inferior a 20 milhões de euros (R$ 108 milhões).

Há outros nomes que podem deixar o São Paulo rumo à Europa ao fim da atual temporada, como Pablo Maia e Welington, que só não se despediu do clube nas últimas semanas para defender o CSKA Moscou, da Rússia, porque a janela de transferências do país fechou antes de a transação ser formalizada. Independentemente de quem for vendido, uma coisa é certa: o Tricolor não irá se desfazer de seus jogadores por qualquer valor.

