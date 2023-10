Após eliminação do Corinthians na Sula, Fábio Santos indica aposentadoria ao final do ano: "Grandes chances"

"Sei que está chegando ao fim a carreira, mais do que ninguém queria esse título para fechar com chave de ouro, voltei para o clube em um momento onde precisava, queria dar essa conquista para minha família. Tem sido um ano difícil, apanhando desde o começo, mas nunca me escondi. Estou com 38 anos e quase 50 jogos na temporada, de repente isso acabou dificultando um pouco. Difícil falar com cabeça quente, é achar motivação para terminar essa temporada para terminar a carreira de forma digna, daquilo que construí dentro do clube. Só peço desculpa ao torcedor, é um dos momentos mais complicados, ninguém pensa em parar. É um ano muito complicado para acontecer essa situação. Melhor acontecer comigo que já superei muita coisa do que com um menino. Tomara que abracem o grupo para oano que vem, temos um desafio de tirar o Corinthians dessa situação, foi um ano complicado. Tenho certeza que o grupo é muito bom e o Mano vai ajudar bastante para a gente ter uma grande temporada", completou o lateral.

Fábio Santos possui 45 jogos na temporada de 2023, com três gols e uma assistência. O jogador já conquistou seis títulos pelo clube: Campeonato Brasileiro de 2011 e 2015, Copa Libertadores e Mundial de Clubes de 2012, e Campeonato Paulista e Recopa Sul-Americana de 2013.

O Fortaleza venceu o Alvinegro por 2 a 0, com gols de Yago Pikachu e Tinga. O Corinthians mais uma vez não teve grande atuação, e pouco assustou os mandantes.

O Timão igualou sua melhor campanha na Sula, quando foi semifinalista em 2019. O clube nordestino, por sua vez, alcançou sua primeira final internacional na história.

Agora, o Fortaleza espera quem avançar do confronto entre Defensa y Justicia e LDU, que se enfrentam nesta quarta-feira para definir o outro finalista. Na ida, os equatorianos venceram por 3 a 0 e largaram em vantagem.