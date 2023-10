Antonio Brum elogia Luan e projeta sequência para o meia no Grêmio: "Tem treinado muito bem"

O vice-presidente do Grêmio, Antonio Brum, concedeu coletiva de imprensa nesta quarta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, e falou especificamente do meia Luan. De acordo com o dirigente, a diretoria está feliz com a volta do ídolo gremista e projetou uma sequência para que o jogador volta ao seu bom futebol.

"Ele (Luan) tem treinado muito bem, mas ele ainda não conseguiu ter uma minutagem grande para mostrar isso (se o jogador pode ser decisivo). Esperamos que ele vá receber mais minutos e consideramos que o Luan e todos os jogadores do elenco como uma alternativa para mudar o jogo para o Grêmio. Porém, cabe ao treinador avaliar a circunstância de cada jogo para aproveitar os atletas. Com certeza, o Luan é um atleta que agregou desde a sua contratação", disse vice em coletiva.