Alemanha vence Itália no Pré-Olímpico de vôlei, e Brasil depende de si para garantir vaga em Paris 2024

Com a vitória desta quarta-feira, a Alemanha se isolou na liderança do Grupo A, com 12 pontos. Na sequência, estão Itália com nove, Cuba com seis e Brasil com cinco.

Faltando quatro partidas para o Brasil encerrar sua participação no Pré-Olímpico, a equipe comandada por Renan Dal Zotto precisa vencer todos os confrontos para se classificar para os Jogos Olímpicos, com 17 pontos. Isso porque na quinta rodada enfrenta Cuba e na última encara a Itália, adversários diretos na briga pela vaga. Entre os confrontos, o Brasil joga contra o Irã.

Se caírem para o time brasileiro, mesmo que vençam todos os outros jogos, Cuba e Itália chegam no máximo a 15 pontos. Líder e invicta, a Alemanha só perde o topo da tabela para o Brasil caso perca duas partidas e o time de Bernardinho e companhia faça a sua parte.