Ainda sem Messi, Inter Miami é goleado pelo Chicago Fire e segue na vice-lanterna da MLS

Ainda sem o craque Lionel Messi, o Inter Miami visitou o Chicago Fire, na noite desta quarta-feira, no Soldier Field, em Chicago, Illinois (EUA), pela 36ª rodada da Major League Soccer (MLS), e foi goleado por 4 a 1. Shaqiri (duas vezes) e Haile-Selassie (duas vezes) marcaram para os donos da casa, enquanto Josef Martínez descontou de pênalti.

Assim, a equipe da Flórida permanece na vice-lanterna da Conferência Leste da competição, com 33 pontos. Já o clube de Chicago chega às 40 unidades e assume a oitava posição ? dentro da zona de classificação para as eliminatórias do playoff do torneio.

Na próxima rodada, portanto, o Inter Miami recebe FC Cincinnati, às 20h30 (de Brasília) de sábado (7), no DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA). Mais tarde, a partir das 21h30, o Chicago Fire enfrenta o Charlotte FC, novamente em casa.