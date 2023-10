Abel Ferreira é denunciado pelo STJD por fala polêmica após Grêmio x Palmeiras; veja possível pena

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira está na mira do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta quarta-feira (4), o português foi denunciado por sua fala após a partida entre Grêmio e Palmeiras, no Rio Grande do Sul, que terminou em vitória gaúcha por 1 a 0.

No fim de setembro passado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Abel deixou a área técnica ? cerca de 30 segundo antes do apito final ? esbravejando e gesticulando contra a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. "Isso é roubar", teria dito o europeu.

Perguntado na entrevista coletiva sobre o assunto, o comandante do Verdão evitou dar mais detalhes e resumiu: "o que se passa dentro de campo, fica dentro de campo".