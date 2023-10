Veja os próximos 5 jogos do líder Botafogo no Brasileirão

No dia 24 de outubro, o Botafogo terá uma pedreira: o Fortaleza, no estádio Castelão. Para encerrar a série de 5 jogos, o time carioca recebe o Cuiabá, no dia 28.

Apesar do empate contra o Goiás, o Botafogo segue com 7 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, com 52 pontos. O vice-líder é o Red Bull Bragantino, com 45 pontos.

Veja os 5 próximos jogos do Botafogo:

08/10 Fluminense x Botafogo