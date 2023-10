Vazado em seus últimos oito jogos, Fortaleza tenta não sofrer gols contra o Corinthians

Uma simples vitória nesta terça-feira diante do Corinthians pode ser suficiente para colocar o Fortaleza em uma decisão inédita da Sul-Americana. Para conseguir a classificação, os cearenses precisarão melhorar em um dos pontos fracos do time nas últimas partidas: a defesa.

Mesmo atravessando uma fase positiva nos últimos mês, o Fortaleza sofreu gols nos seus últimos oito jogos, somando Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. No confronto de ida com os paulistas, a equipe poderia ter saído com a vitória se não tivesse concedido o gol de Yuri Alberto no empate de 1 a 1.