Torcida do Fluminense faz festa durante no embarque da delegação para Porto Alegre

Classificação e jogos Libertadores

O técnico Fernando Diniz ainda promoverá um treino nesta terça para encerrar de vez a preparação para o duelo decisivo entre Tricolor e Colorado. As dúvidas ficam na lateral direita, por conta da expulsão de Samuel Xavier na ida, e no meio, que pode ter mudanças principalmente pela formação.

Veja também:

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Com o empate em 2 a 2 entre Fluminense e Internacional, um novo empate leva a decisão será levada para os pênaltis. Uma vitória por qualquer placar para o lado que for, rende o passaporte para a final, que será disputada no dia 4 de novembro, no Maracanã.