Time Brasil terá força máxima contra a Coreia do Sul na Billie Jean King Cup

Nesta terça-feira, a capitã Roberta Burzagli convocou as cinco atletas que representarão o Brasil na série contra a Coreia do Sul, na Arena BRB. As partidas são válidas pelos playoffs da Billie Jean King Cup, entre os dias 10 e 11 de outubro.

A série com a Coreia do Sul será a terceiro consecutiva em que Roberta repetirá a equipe. As atletas chamadas são: Beatriz Haddad Maia (19ª no ranking da WTA), Laura Pigossi (122ª), Carolina Meligeni (282ª), Luisa Stefani (10ª em duplas) e Ingrid Martins (59ª em duplas).

"Fiz as escolhas com base na qualidade técnica das nossas jogadoras, que vêm evoluindo a cada temporada. Outro ponto importante também é a harmonia que essa equipe tem quando se reúne, tanto as jogadoras quanto a equipe técnica. Todas têm um espírito de competição por representar o país e isso faz o time subir de nível como um todo", disse a capitã.