Tempo de casa e liberdade com atletas embalam efetivado Marcelo Fernandes no Santos

Com duas vitórias, o Santos fez mais pontos nas últimas duas rodadas do que nas outra nove, quando conquistou apenas cinco, de acordo com dados do Sofascore. No período, o Peixe marcou seis gols e sofreu dois, com uma média de 3,6 chutes para balançar as redes e 13,5 para ser vazado.

Agora, o próximo desafio de Marcelo Fernandes é contra o Palmeiras. O compromisso está marcado para as 16h (de Brasília) desse domingo, no Allianz Parque. No Brasileirão, o Alvinegro Praiano está na 15ª posição, com 27 pontos.

