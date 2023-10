Sob o comando de Bruno Lage, Botafogo tem campanha de meio de tabela no Brasileirão

O treinador fez a sua estreia pelo Botafogo no Brasileirão contra o Santos, em julho deste ano, quando o Glorioso liderava a competição com 12 pontos de vantagem do vice-líder. Desde então foram dez jogos, com três vitórias, três derrotas e quatro empates, o que daria ao time a 12ª colocação.

Antes da chegada de Bruno Lage, foram 15 jogos do Botafogo no Brasileirão e 87% de aproveitamento, com 13 vitórias e apenas duas derrotas. Sob o comando de Luís Castro e Claudio Caçapa, a equipe carioca teve o melhor primeiro turno da história, com 47 pontos, igualando o recorde do Corinthians.

Não foram só os resultados que pioraram, mas a eficiência do time tanto ofensiva quanto defensivamente também foi menor. Com Bruno Lage, foram 14 gols marcados e nove sofridos em dez jogos. Antes da sua chegada, foram 26 gols marcados e apenas sete sofridos em 15 jogos.

Os números recentes não agradam a torcida, que viu a vantagem para o vice-líder cair para sete pontos. Na última partida, os torcedores presentes no Nilton Santos mostraram sua insatisfação e protestaram contra o trabalho do técnico português.

Na tentativa de se reerguer e voltar ao caminho das vitórias, o Botafogo faz clássico contra o Fluminense neste domingo, às 16h (de Brasília). A bola rola no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão.