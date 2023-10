São Paulo reúne elenco para festejar título inédito da Copa do Brasil

Já o lateral direito Rafinha confirmou que se aposentará no ano que vem. Resta definir se ele irá pendurar as chuteiras no meio ou no final de 2024. Ele ainda surpreendeu a todos ao revelar uma possibilidade de encerrar a carreira no Bayern de Munique, da Alemanha.

O técnico Dorival Júnior também passou com sua família e afirmou que é momento de celebrar o título, mas garantiu que, com cautela, ele já trabalha no planejamento para a próxima temporada, junto com a diretoria tricolor.