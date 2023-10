Sabalenka, Swiatek e Coco Gauff avançam no WTA 1000 de Pequim

A maioria das principais favoritas do WTA 1000 de Pequim de tênis carimbou o passaporte para as oitavas de final. Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula e Elena Rybakina seguem vivas no torneio. Apenas a cabeça de chave número 7, a tunisiana Ons Jabeur, foi eliminada na rodada desta terça-feira.

Número 1 do mundo, Aryna Sabalenka teve dois sets duros contra a britânica Katie Boulter. A bielorrussa usou toda a sua experiência para prevalecer nos momentos decisivos e ganhar por 7/5 e 7/6 (2).