Rio Open confirma a participação do espanhol Carlos Alcaraz na décima edição

Campeão na edição do ano passado e atual número 2 do ranking da ATP, o espanhol Carlos Alcaraz é o primeiro confirmado da décima edição do Rio Open, que vai acontecer do dia 17 ao dia 25 de fevereiro de 2024, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Esta vai ser a quarta participação do tenista no torneio.

"Estou muito feliz de jogar o Rio Open em 2024. O torneio é especial para mim. Foi onde venci o meu primeiro jogo em um ATP e onde ganhei o meu primeiro ATP 500. Tenho uma relação especial com os fãs estou empolgado para estar no Rio novamente," disse o tenista espanhol.