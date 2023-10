Rei dos clássicos! São Paulo detém números expressivos contra rivais neste ano

O São Paulo tornou-se o grande bicho-papão dos clássicos paulistas em 2023. Com uma nova vitória em cima do Corinthians no último sábado, por 2 a 1, no Morumbi, a equipe melhorou ainda mais os números diante de rivais neste ano.

Desde janeiro, o Tricolor disputou 11 clássicos e venceu seis deles, além de dois empates e outras três derrotas. No total, são 17 gols marcados e 11 sofridos.

As únicas derrotas do time são-paulino foram para o Palmeiras, por 2 a 0, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, e para o Corinthians, sendo uma pelo Paulistão e outra pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Diante do Santos, a equipe não perdeu nenhuma vez.