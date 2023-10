Recuperado de lesão, Wesley Gasolina participa de treino do Cruzeiro e fica perto de voltar

O lateral-direito Wesley Gasolina está recuperado de rompimento do ligamento cruzado anterior e estiramento do ligamento colateral do joelho direito. Nesta terça-feira, o atleta voltou a treinar com o elenco do Cruzeiro e está próximo de retornar aos gramados.

O defensor de 23 anos está afastado das atividades do clube pela contusão desde fevereiro, quando se machucou num clássico diante do Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro, e teve que ser submetido a cirurgia. Agora, liberado pelo departamento médico, o lateral participou da atividade na Toca da Raposa 2.