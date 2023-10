Recuperado de lesão, Igor Rabello reforça o Atlético-MG diante do Coritiba pelo Brasileirão

O zagueiro Igor Rabello está totalmente recuperado de uma lesão na coxa esquerda e foi liberado pelo departamento médico para ser relacionado para o duelo do Atlético-MG diante do Coritiba pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Arena MRV.

O defensor de 28 anos está afastado dos gramados desde que se contundiu no dia 10 de agosto, no confronto de volta contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores. Quase dois meses depois, o atleta deve voltar a ser relacionado para uma partida do Galo.