Recuperado de lesão, Eduardo Person comemora volta aos gramados pelo Ituano

Desde a última rodada do 1º turno contra o Avaí no Novelli Júnior, foram 68 dias até o retorno do meia Eduardo Person ao Ituano. No último sábado em casa, contra o Botafogo, o atleta pode retornar ao time no duelo pela Série B.

"Fiquei muito feliz em poder retornar aos gramados e estar jogando. É muito chato ficar de fora por lesão. Alegria imensa de voltar. Quero exaltar todas as pessoas que ficaram ao meu lado. Principalmente a minha noiva, minha mãe e minha sogra também que ficava no dia a dia comigo. Tinha dia que ficava três períodos tratando. É desgastante. Às vezes mais mental. São provas para eu passar. Já passei por algumas provações e essa foi mais uma. Em nome de Deus, estou muito feliz em voltar a jogar pelo Ituano e ainda mais aqui no Novelli. Agora é dar sequência para terminar bem a temporada" contou Person, que entrou aos 9 minutos do segundo tempo da partida.

Nestes mais de dois meses em recuperação, Person recebeu o apoio dos torcedores e da cidade que ele veio morar no início deste ano: "Quero agradecer aos torcedores quando encontrava em local público na cidade, sempre me deram força. Sempre me ajudando e passando uma mensagem positiva para o meu retorno. Recebi muito carinho aqui na cidade de Itu. Fiquei muito feliz. Gosto muito do Ituano e de jogar aqui. Quero sempre representar bem o clube. Muito lisonjeado pelo carinho de todos".