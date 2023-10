Recém-chegado, Tomás Rincón assume protagonismo dentro e fora de campo

Recém-chegado ao Santos, o volante Tomás Rincón já assumiu o protagonismo dentro e fora de campo. Com isso, mesmo com pouco tempo, é uma das peças-chave para a permanência do Peixe na elite do futebol brasileiro.

Uma das provas da liderança fora de campo é que o venezuelano foi o capitão do Alvinegro Praiano na goleada contra o Vasco. Na goleada, o técnico Marcelo Fernandes explicou que João Paulo "estava se sentido pressionado" dando espaço para o experiente atleta usar a braçadeira.

Além da presença fundamental no vestiário, Rincón também tem sido decisivo dentro das quatro linhas. De acordo com dados do Sofascore, o volante é o líder em duelos ganhos (33), bolas recuperadas (34) e desarmes (18) desde a sua estreia no Santos. O jogador ainda anotou um gol e uma assistência, com uma precisão de 87% no passe.