Real Madrid vira sobre o Napoli com gol de Vinícius Júnior e lidera grupo na Champions

O jogo

A partida começou lá e cá, com as duas equipes criando ofensivamente e chegando na área adversária, mas foram os atuais campeões italianos que abriram o placar. Aos 18 minutos, o zagueiro brasileiro Natan cabeceou a bola no travessão e Ostigaard aproveitou o rebote para cabecear para o fundo da rede.

O Real Madrid não se abalou, pressionou a saída de bola do Napoli e aproveitou erro do time italiano para deixar tudo igual. Aos 26 minutos, Bellingham roubou a bola no campo de ataque e abriu para Vinícius Júnior pela esquerda. O brasileiro dominou e bateu cruzado, com muita tranquilidade, para tirar do goleiro.

Com o empate, os visitantes cresceram na partida e buscaram a virada aos 33, com golaço de Bellingham. O inglês disparou com a bola do meio-campo, entrou na área do Napoli, driblou o defensor adversário e chutou no canto direito para colocar o time espanhol na frente.

Na segunda etapa, os primeiros minutos foram todos do Napoli, que teve pênalti marcado a favor, com apenas cinco minutos. Na cobrança, Zielinski bateu do lado esquerdo para deixar tudo igual novamente.