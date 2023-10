RB Leipzig x Manchester City: veja informações e onde assistir aos jogos da Liga dos Campeões

Ainda nesta quarta-feira, outros cinco gigantes europeus entram em campo às 16h, pela Liga dos Campeões. Pelo Grupo F, Borussia Dortmund e Milan se enfrentam no Signal Iduna Park, em busca da primeira vitória na competição. Enquanto isso, o PSG encara o Newcastle, no estádio St. James Park, na tentativa de ampliar a vantagem na liderança. As duas partidas terão transmissão exclusiva do serviço de streaming HBO Max.

Em briga direta pela liderança do Grupo H, Barcelona e Porto se enfrentam no Estádio do Dragão. O jogo terá transmissão do canal TNT e do serviço de streaming HBO Max.

Confira outros jogos desta quarta-feira:



Atlético de Madrid x Feyenoord



Antwerp x Shakhtar Donetsk



Celtic x Lazio