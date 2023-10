Ramón Díaz destaca importância de sequência do Vasco no Rio de Janeiro

O Vasco terá quatro jogos seguidos no Rio de Janeiro nas próximas rodadas. Três serão em São Januário, além do clássico contra o Flamengo, no Maracanã. O técnico Ramón Díaz pregou foco nos bons resultados nesta sequência para se afastar da zona de rebaixamento.

"Estamos fazendo de tudo para poder sair desta situação. Nos últimos quatro jogos, ganhamos três e perdemos um. Nunca vamos deixar de lutar. Vamos até o final. Com o apoio da torcida em nossa casa, vamos lutar", disse.

O clube carioca voltou para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após os resultados desta rodada. Com isso, o elenco cruzmaltino segue pressionado por bons resultados na sequência da Série A.