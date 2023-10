Rafinha confirma que se aposentará em 2024 e revela possibilidade de encerrar carreira no Bayern

O lateral direito Rafinha, do São Paulo, confirmou que irá pendurar as chuteiras no ano que vem. Ainda em ritmo de comemoração após o título inédito da Copa do Brasil, o jogador compareceu a uma festa para celebrar a conquista com os companheiros e falou sobre o tema.

Segundo o experiente atleta, a decisão da aposentadoria já está tomada: será em 2024. Ainda resta definir se ele irá parar no meio ou no fim da temporada. Atualmente, ele e o São Paulo negociam uma extensão do contrato, válido até o fim do ano.

"Realmente, vou me aposentar no ano que vem. Só não sei se vai ser no meio ou no fim do ano. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo São Paulo, não é só porque nós fomos campeões que eu quero parar. Ano passado nós não ganhamos nada e eu fiquei mesmo assim", disse Rafinha.