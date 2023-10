Palmeiras voltará a jogar com camisa verde e meiões brancos contra o Boca Juniors

Classificação e jogos Libertadores

Uniformes da volta (Foto: Reprodução/Conmebol)

Pelo lado do Boca, vestimenta tradicional: camisa azul e amarela, shorts e meiões inteiramente azuis com detalhes em amarelo.

A partida de ida, na Bombonera, terminou empatada em 0 a 0. Se quiser avançar à final da disputa internacional, o Verdão terá que fazer o que jamais conseguiu no torneio: eliminar o clube argentino no mata-mata. Para isso, precisa vencer no segundo embate. Um empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto revés significa, evidentemente, classificação da equipe de Jorge Almirón.