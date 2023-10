Palmeiras registra déficit de R$ 6,9 milhões em agosto; confira detalhes do balancete

O Palmeiras divulgou o balanço financeiro do mês de agosto e registrou, no período, um déficit de R$ 6,9 milhões. No ano todo, porém, o Verdão tem superávit de R$ 19,2 milhões.

O Alviverde fez previsão de orçar R$ 70 milhões em agosto, mas realizou 'apenas' R$ 66 milhões. Por outro lado, as despesas estavam orçadas em R$ 65,7 milhões, mas bateram a casa de R$ 73 milhões.

Vale lembrar que, no balanço financeiro do mês de julho, o clube alviverde registrou, no período, um superávit de R$ 29 milhões.