Palmeiras homenageia César Maluco com busto na sala de troféus do clube

O ex-atacante César Maluco foi homenageado pelo Palmeiras, nesta terça-feira, com um busto seu que ficará localizado na sala de troféus do Allianz Parque.

"O Palmeiras é a minha casa, o lugar que me acolheu há 57 anos como se eu sempre tivesse feito parte da família. Agradeço à presidente Leila Pereira e a todas as pessoas que tornaram esta homenagem possível. Palmeiras, eu te amo!", disse o ex-jogador.

Também compareceram à cerimônia a presidente do Verdão, Leila Pereira, e seus vices, além de amigos e familiares do ex-atacante, companheiros da Segunda Academia, como Ademir da Guia e Edu Bala, conselheiros e diretores. O cantor palmeirense Simoninha também marcou presença no evento.