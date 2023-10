Palmeiras acata protocolo da Conmebol e frustra torcida por festa no Allianz contra o Boca; entenda

Assim sendo, por respeitar o regulamento e a entidade, o Verdão vai acatar a determinação. Olímpia, Racing, Deportivo Pereira, Nacional e até o próprio Boca Juniors já descumpriram tal regra ? no entanto, o entendimento interno é de que isso não significa que o Palmeiras tenha de descumpri-las também.

Outro argumento é de que infringir o regulamento pode resultar em um grande prejuízo. As multas aplicadas pela Conmebol levam em conta diferentes fatores, entre eles atraso para o início do jogo, reincidência, objetos no campo e etc. O processo burocrático não contempla somente o pagamento de multa com valor fixo ? existem variáveis

Nos últimos dias, a Mancha Verde ? principal torcida organizada do Palmeiras ? pediu ajuda de torcedores e da diretoria para arrecadar dinheiro após o veto da Conmebol. A entidade que rege o futebol sul-americano tem um protocolo que proíbe festas do tipo.

O pedido, portanto, era para que o clube alviverde ? presidido por Leila Pereira ? permitisse a festa fora do protocolo, em prol do apoio ao time palestrino antes de mais uma decisão pela competição continental. A própria Mancha Verde prometeu arcar com eventuais multas provenientes da manifestação.

Ainda assim, a promessa é de que a torcida do Palmeiras faça 'o maior corredor alviverde da história'. O trajeto do CT na Barra Funda até o Allianz Parque, pois, deve contar com grande festa.