Na estreia de Mano, Corinthians perde para Fortaleza e se despede da Copa Sul-Americana

O Timão volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Flamengo, na Neo Química Arena. Já o Leão do Pici terá pela frente o América-MG no domingo, novamente na capital cearense.

O jogo

Dentro do que se imaginava, o primeiro tempo ficou marcado pela tentativa de pressão do Fortaleza, ocupando o campo de ataque e alçando bolas na área. O atacante Lucero foi o alvo nas jogadas de cruzamento e assustou aos 10 e aos 15 minutos de jogo. Porém, a melhor chance da primeira etapa foi do Corinthians, com Yuri Alberto, que recebeu passe na medida de Renato Augusto, saiu na cara de João Ricardo e finalizou em cima do goleiro.

O Fortaleza voltou a assustar aos 36 minutos, com Yago Pikachu, que finalizou para defesa difícil de Cássio. O Leão do Pici seguiu em cima até o intervalo, mas não conseguiu furar a "muralha alvinegra". O Timão ainda esboçou um contragolpe com Romero nos últimos instantes do primeiro tempo, mas não gerou finalização perigosa.

Logo no início do segundo tempo, aos quatro minutos, o Fortaleza abriu o placar. Dentro da área, a bola sobrou para Yako Pikachu, que se livrou da marcação de Fábio Santos e finalizou, sem chances para Cássio. Pouco tempo depois, os mandantes ampliaram, dessa vez com Tinga. O lateral recebeu bola alçada na área e, sozinho, completou para o fundo das redes.