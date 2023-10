Mirassol bate Londrina e alcança sua melhor sequência pela Série B

Nesta terça-feira, a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileira foi iniciada com o confronto entre Mirassol e Londrina, no Estádio Campos Maia. Os paulistas venceram por 2 a 0, com dois gols do atacante Zé Roberto, e alcançaram sua melhor sequência nesta temporada da competição.

Com três vitórias consecutivas, o Mirassol subiu para a sétima colocação da competição, com 49 pontos, quatro a menos que o Guarani, que abre o G4. Até o final da rodada, porém, os mandantes ainda podem voltar para o nono lugar. A próxima partida da equipe será na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o ABC, no Frasqueirão.

O Londrina, por outro lado, se complica ainda mais na briga contra o rebaixamento. A equipe se manteve na penúltima colocação, com 24 pontos. Com a derrota desta terça-feira, os paranaenses podem terminar a rodada a sete pontos de se livrar do Z4. Seu próximo compromisso será contra o Avaí, no Estádio do Café, às 18h30 do próximo domingo, dia 15.