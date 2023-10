Massagista do Santos é chamado para a comissão técnica da Seleção no Pan-Americano

O Santos anunciou a convocação do massagista Marcos Vinicius Braga para a comissão técnica da Seleção Brasileira para o Pan-Americano 2023, que será realizado no Chile, de 20 de outubro a 5 de novembro. O comunicado foi feito nesta terça-feira.

Marcos irá se apresentar no dia 9 de outubro, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Essa é a segunda vez que o profissional é chamado pela CBF. A primeira foi para atuar no sub-15.

No Santos desde fevereiro de 2019, o massagista, de 53 anos, destacou a honra de representar o Brasil no Pan-Americano.