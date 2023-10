Lucarelli cobra lucidez do Brasil após derrota contra a Alemanha no Pré-Olímpico: "Muitos erros"

Depois de sofrer o empate, o Brasil passou a cometer muitos erros e demonstrar grande nervosismo para jogar. O ataque brasileiro não funcionou e, no início do quarto set, Lucarelli era o único ponteiro que já havia pontuado na partida. O experiente jogador apontou o que a equipe precisa corrigir.

"A gente cometeu muitos erros de ataques não forçados. Acho que a gente pode melhorar um pouco isso. Melhorar esse ajuste, não rifar. A gente acabou rifando, eu acabei rifando algumas bolas que não deveria, querendo resolver o ponto. Tem que ser um pouco mais lúcido nestes momentos, não tentar sempre resolver. Dá para tentar consertar e jogar no bloqueio. Esse tipo de coisa a gente tem que pensar. Trabalhamos isso durante as semanas e podemos usar um pouco mais", disse.

A derrota complica a situação no Brasil em busca da classificação para as Olimpíadas através do Pré-Olímpico. A equipe de Renan Dal Zotto ficou na quarta colocação, com cinco pontos, quatro a menos que a vice-líder Alemanha.

"Com certeza atrasa o sonho que é a classificação aqui no Rio. A gente sabe que o campeonato anda equilibrado então tudo pode acontecer ainda, mas com certeza uma vitória hoje ajudaria bastante no decorrer da competição. Agora não dá muito tempo para sofrer, porque amanhã tem outra partida com outra grande equipe também. Então, a gente sabe que cometeu muito erro de ataque, de saque. A gente pode fazer muito mais, não tem o que dizer. Temos que olhar para o nosso nível de jogo, o único jeito de enfrentar essas equipes que são fortes é jogando o nosso melhor", afirmou Lucarelli.

A Seleção não tem muito tempo para se lamentar. Já na quarta-feira, volta à quadra para enfrentar a Ucrânia. O confronto acontecerá a partir das 20h30 (de Brasília), novamente no Maracanãzinho.