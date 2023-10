Internacional x Fluminense: informações, prováveis escalações e onde assistir à semifinal da Libertadores

O técnico Fernando Diniz, também mostrou respeito ao adversário. Depois de buscar empate com um jogador a menos no Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras vai em busca da vitória fora de casa.

"Vamos enfrentar um grande time e dessa vez terá a torcida ao seu lado. Será mais um jogo complicado. O certo é que temos que estar preparados para tudo o que o Inter tentar colocar em prática", disse ele.

Sobre escalação, o Inter deve manter Hugo Mallo na lateral direita. Assim, Bustos vai ser mantido no banco de reservas.

O Fluminense perdeu para este jogo o lateral-direito Samuel Xavier, que cumpre suspensão por ter sido expulso ainda no primeiro tempo do confronto de ida. Assim Guga ganha a oportunidade de começar jogando. No banco, Diniz terá a ausência do zagueiro David Braz, que se recupera de entorse no joelho.