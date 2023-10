Inter ganha do Benfica com gol de Thuram e vence a primeira na Champions League

Na tarde desta terça-feira, a Inter de Milão recebeu o Benfica, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Com gol de Marcus Thuram, o time italiano ganhou por 1 a 0 e venceu pela primeira vez no torneio.

Com este resultado, a Inter de Milão está na segunda posição do Grupo D, com quatro pontos, atrás da Real Sociedad pelos critérios de desempate. Já o Benfica, ainda zerado, aparece na lanterna da chave.

A Inter de Milão entra em campo novamente neste sábado contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano. O Benfica também volta a campo sábado, diante do Estoril, pelo Português.