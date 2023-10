Ibrahimovic critica trabalho de Ten Hag no Manchester United: "que experiência ele tem?"

Hoje aposentado, Zlatan Ibrahimovic atuou no Manchester United entre 2016 e 2020. Em entrevista para o jornalista Piers Morgan, o suéco criticou o atual treinador do clube inglês, Erik Ten Hag, que não vem tendo muitos resultados positivos.

"De onde é que ele veio? Do Ajax. Eu estive nos dois clubes [Ajax e Manchester United]. O Ajax tem talento mas não tem estrelas. Qual é a experiência que ele [Ten Hag] tem? Trabalhar com jovens talentos. No United a mentalidade é diferente, são jogadores diferentes", falou Ibra.

"Qual é a experiência deste treinador? Trabalhar com jovens talentos. Ele chega ao Manchester United e há uma mentalidade diferente. É provável os jogadores serem as grandes estrelas. Não me parece possível dar-lhes o mesmo tratamento", completou.