Gabriel projeta decisão do Inter na Libertadores e ressalta torcida: "Sabemos que vai estar lotado"

Gabriel está confiante, pois entende ? ?????? ?? ??????? e da ????? ? ?????? ??????? ?? ??? ?????? ?? ???! ????

Quarta-feira seremos um só em busca da vaga na final! ???#LibertaNossaLoucura ? pic.twitter.com/N4tw4NyznU

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 3, 2023

De volta após romper ligamentos do joelho, Gabriel reconquistou sua vaga no Colorado e tem conseguido atuar por 90 minutos frequentemente, principalmente em partidas do Campeonato Brasileiro. Em jogos de Libertadores, no entanto, o técnico Eduardo Coudet tem optado por outras peças, como Johnny, Aránguiz e Maurício. O comandante definirá a escalação titular no treino desta terça-feira.

Veja também: