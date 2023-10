Gabriel Jesus marca, mas Arsenal perde de virada pelo Grupo B da Champions League; PSV e Sevilla empatam

What an ending ?#PSVSEV #UCL pic.twitter.com/abIThcu9of

Com os resultados da segunda rodada, o Lens passa a liderar o Grupo B com quatro pontos somados, seguido pelo Arsenal, que tem três. Em terceiro vem o Sevilla, com dois, e o PSV fecha na lanterna da chave com um ponto conquistado na competição.

Agora, o Arsenal volta a campo pela Premier League neste domingo para visitar o atual campeão Manchester City, às 12h30 (de Brasília). Já o Lens encara o LOSC pela Ligue 1, também no domingo, mas um pouco mais cedo - às 12h05.

Por outro lado, o Sevilla tem compromisso no sábado pela La Liga, às 16 horas, contra o Rayo Vallecano em casa. Já o PSV volta a campo para visitar o Sparta Roterdã no domingo, às 8h45, pelo Campeonato Holandês.