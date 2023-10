Fluminense vende mais de 26 mil ingressos para clássico com o Botafogo pelo Brasileirão

O Fluminense confirmou que vendeu mais de 26 mil ingressos para o clássico com o Botafogo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília) deste domingo (8), no Maracanã.

Todas as categorias de sócios-torcedores do Tricolor já podem garantir suas entradas e realizar o check-in para ter presença confirmada no duelo com o líder do torneio nacional. A comercialização para não-associados - que precisam retirar bilhetes físicos - abriu nessa terça-feira, às 10 horas.