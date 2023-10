Fluminense não contará com David Braz em decisão contra o Internacional pela Libertadores

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 3, 2023

O zagueiro sofreu uma entorse no joelho e não viajou com o elenco. Na noite desta segunda-feira, o defensor passou por exames de imagem, mas nada grave foi detectado, informou o clube.

Pelas últimas escalações do Fluminense, David Braz ficaria como opção no banco de reservas. Assim como foi no jogo de ida, a zaga deve ser formada por Nino e Felipe Melo, com Marlon como terceira opção no setor.

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília). Depois de empate em 2 a 2, no Maracanã, o Tricolor Carioca precisa de uma vitória simples para se classificar para a final da Libertadores. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.