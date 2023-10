Flamengo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Corinthians

O elenco do Flamengo se reapresentou e iniciou a preparação para o duelo contra o Corinthians deste sábado, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília).

O técnico Mário Jorge comandou esta primeira atividade e será o comandante do Rubro-Negro até que a diretoria anuncie o substituto de Jorge Sampaoli.

As boas notícias do dia foram as presenças de Pedro e Bruno Henrique. Ambos saíram de campo no fim de semana com problemas físicos. No entanto, o meia Arrascaeta seguiu fora do campo e realizou trabalho na academia para melhorar a parte física.