Flamengo, Santos e São Paulo brilham na seleção da 25ª rodada do Brasileirão

As boas vitórias do final de semana colocaram Flamengo, Santos e São Paulo como protagonistas da seleção da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrada na noite desta segunda-feira com o empate entre Botafogo e Goiás, no Rio de Janeiro. O trio teve 10 selecionados na lista formada através da escolha dos torcedores.

Santos e Flamengo emplacaram quatro representantes na seleção da rodada do Brasileirão. Do Peixe, foram escolhidos o volante Rincón, o meia-atacante Soteldo, o centroavante Marcos Leonardo e o técnico Marcelo Fernandes.

No Flamengo, os laterais Wesley e Ayrton Lucas, o volante Pulgar e o goleiro Rossi apareceram na seleção. Por fim, o São Paulo contou com o meio-campista Rodrigo Nestor e o atacante Calleri entre os melhores da rodada.