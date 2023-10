Finalista da Copa Paulista, São José voltará a participar de uma competição nacional após 24 anos

Quem tem sido peça importante na campanha do São José é o volante Jeferson Lima, que na única derrota da Águia na competição não atuou, ou seja, ele segue invicto com a camisa do clube paulista. O atleta de 26 anos enalteceu o feito recente do São José.

"Voltar a disputar uma competição nacional após mais de 20 anos significa muito para todos os envolvidos no projeto. Todo mundo se uniu em busca desse objetivo. Elenco, comissão técnica, diretoria e torcida. Essa união foi fundamental para comemorarmos juntos essa classificação", explicou.

Com o primeiro objetivo alcançado, agora a meta está direcionada para o título da competição estadual. Na primeira fase, quando se enfrentaram, o São José superou a Portuguesa Santista por 3 a 2. Jeferson Lima demonstrou muito respeito ao adversário.

"Todos sonharam com a classificação para a final. Nos dedicamos muito para atingir esse primeiro objetivo. Mas, não estamos satisfeitos. Queremos fechar a competição com o título. Sabemos da qualidade do rival. Quando nos enfrentamos foi um jogo muito duro. Porém, creio que temos plenas condições de nos sagrarmos campeões e consequentemente adquirir o direito a escolher a competição que desejamos disputar em 2024", finalizou.