Fabinho agradece por oportunidades no Palmeiras e projeta duelo contra o Boca: "Preparados e confiantes"

Após quatro jogos sem sequer sair do banco de reservas, Fabinho voltou a ser acionado por Abel Ferreira no Palmeiras. No empate por 0 a 0 com o Boca Juniors na Bombonera, o volante atuou por três minutos; contra o Bragantino, no revés por 2 a 1, foi titular.

Depois do treino da última segunda-feira (2), o camisa 35 agradeceu pelas recentes oportunidades concedidas pela comissão técnica do Verdão — principalmente o embate pela Libertadores, contra o time xeneize.

"Muito feliz pela oportunidade que eu recebi. Foi um sonho ter jogado uma semifinal de Libertadores naquele estádio. Essa é a importância de estar sempre preparado. Estamos trabalhando no dia a dia para, sempre que aparecer oportunidade, podermos aproveitar da melhor forma", afirmou.