Ex-Palmeiras, Deyverson revela sonho de jogar pelo Boca Juniors: "Se a Bombonera gritasse meu nome, choraria"

A admiração de Deyverson pelo Boca Juniors (Foto: Reprodução)

Deyverson revelou que a admiração pela equipe argentina vem de atletas marcantes do clube: Maradona, Tévez, Riquelme e Cavani foram citados.

"Para mim seria um sonho jogar no Boca, com Felipe Melo. Os dois juntos", afirmou. "Ouvi ele falar muito sobre o desejo de jogar no Boca. Espero um dia poder jogar com o Felipe Melo na Bombonera, com a torcida cantando. Seria uma loucura", afirmou.

O atacante explicou que conheceu Buenos Aires em um período de férias no fim de 2022. Deyverson revelou que conheceu o estádio do Boca Juniors e confessou surpresa ao ser reconhecido por funcionários locais.

O ex-palmeirense também analisou a atual campanha do time de Abel Ferreira na disputa internacional.

"Estou muito feliz com a Libertadores que o Palmeiras está fazendo. Porém, o jogo que disputou contra o Boca não foi muito bom. O Boca fez um grande jogo em sua casa e dificultou um pouco as coisas. Para o segundo jogo, eu colocaria o Endrick. Ele é um menino muito capaz. Um ataque com Endrick, Rony e Artur. Do lado do Boca eu não mudaria nada, eles fizeram um grande jogo. Mas acredito que, em São Paulo, o Palmeiras vai vencer e ir à final contra o Fluminense", palpitou Deyverson.