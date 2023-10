Enquete: Endrick deveria ser titular no jogo de volta contra o Boca Juniors? Vote!

A performance ofensiva de Endrick no revés do Palmeiras para o Bragantino, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, jogou uma 'pulga atrás da orelha' da torcida palestrina. Foco, claro, na decisão contra o Boca Juniors pela Libertadores.

Depois de quase três meses sem balançar as redes, o camisa 9 voltou a marcar um gol. No jogo em Bragança Paulista, o Verdão abriu placar pouco antes dos 15 minutos de etapa. Richard Ríos fez o desarme na defesa, Jhon Jhon ficou com a bola e deu lindo passe para Endrick, em profundidade. A joia alviverde recebeu livre, disparou, driblou o arqueiro rival e só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes: 1 a 0.