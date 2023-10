Dorival Júnior é homenageado em concerto do maestro João Carlos Martins

O São Paulo continua na comemoração do título da Copa do Brasil, festejado no domingo passado após o empate de 1 a 1 contra o Flamengo. As celebrações foram além do Morumbi e renderão mais condecorações aos integrantes do clube nesta semana.

Na última segunda-feira, o técnico Dorival Júnior e o presidente Julio Casares compareceram a um concerto do maestro João Carlos Martins. Apesar de ser torcedor ilustre da Portuguesa, o compositor recebeu a delegação tricolor e deu a oportunidade do treinador subir ao palco junto da orquestra para reger o hino do São Paulo.