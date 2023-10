Desde a reestreia no Santos, Jean Lucas lidera estatísticas no meio-campo

Menino da Vila adotado, Jean Lucas se transforma vestindo a camisa do Santos. Desde a sua chegada, apesar da má fase da equipe, o jogador se manteve constante e dominou o meio-campo.

Conforme levantamento do Sofascore, o meia lidera o Peixe em assistências (2), passes decisivos (18), dribles certos (19), cruzamentos certos (14), bolas recuperadas (54), duelos ganhos (60) e passes certos no terço final (109).

Em comparação a curta primeira passagem, Jean Lucas chegou com mais responsabilidade, com a missão de salvar o Santos do rebaixamento. No primeiro período, foram 20 jogos, entre Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão, com uma assistência.